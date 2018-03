pneumokoková infekce

18. 6. 2014 |Veronika Sedláčková, Marína Dvořáková |Člověk

V Česku vloni podle aktuálních údajů Českého statistického úřadu přibylo lidí nakažených invazivní pneumokokovou infekcí. 69 jich zemřelo. To je nejvyšší číslo za poslední tři roky. Ohroženi jsou hlavně senioři a děti do pěti let - těch onemocnělo 28.