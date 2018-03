2. 10. 2014 |David Černý, Martin Hromádka |Zprávy z domova

Současná vláda nebude privatizovat Českou poštu. Prohlásil to premiér Bohuslav Sobotka z ČSSD. Předseda vlády také odmítl, že by stát převedl podnik na akciovou společnost. Bylo by to prý zbytečné vyhazování peněz.