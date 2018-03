počet obyvatel

23. 7. 2013 |Lenka Jansová |Zprávy z domova

Na konci 21. století by se naděje na dožití v Česku mohla zvednout zhruba o deset let. I proto bude česká populace stárnout. Čechů bude také ubývat. Na konci století by země mohla mít zhruba o tři miliony obyvatel méně. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu, který dnes zveřejnil prognózu až do roku 2101.