22. 2. 2014 |Michal Trnka |Regiony

Lázeňská péče má být dostupnější. Ministerstvo zdravotnictví připravuje změnu takzvaného indikačního seznamu - tedy pravidel, podle kterých se lidé do lázní posílají. Kvůli stávající vyhlášce se některé lázně dostaly do vážných ekonomických problémů. Takzvaných pacientů na křížek přijelo loni méně také do středočeských Poděbrad.