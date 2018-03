27. 9. 2016 |Jitka Hanžlová, Ondřej Patrovský |Ekonomika

Česká ekonomika je výrazně zaměřená na vývoz zboží. Hlavní roli v něm přitom stále hrají státy Evropské unie. Potvrdila to aktuální data statistického úřadu. Z České republiky přitom směřuje do unijních zemí naprostá většina zboží. V loňském roce to bylo více než 83 procent celého českého vývozu.