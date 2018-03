20. 5. 2016 |Andrea Čánová |Regiony

Ostravský soud poslal do vězení trojici žen z chráněné dílny Třezalka Candle za podvody při získávání dotací na zaměstnávání invalidů. Obžalovaným vyměřil tresty od 5,5 do 7 let. Podle rozsudku obelhaly úřad práce, který jim dával peníze na platy postižených. Desítkám invalidů však dávaly jen zlomek mzdy a práci jim nezajistily. Státu vznikla škoda přesahující 64 miliónů korun.