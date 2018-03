pohledávka

14. 7. 2016 | ČTK, ČRo |Zprávy z domova

U Krajského soudu v Ostravě přihlásilo ministerstvo průmyslu pohledávku za 1,888 miliardy korun vůči těžební společnosti OKD, která je v úpadku. Jde o náklady na likvidaci všech dolů společnosti, které by státu mohly nastat v případě, že by firma OKD na likvidaci dolů a zajištění bezpečnosti lidí a majetku neměla peníze. Sdělil to dnes mluvčí ministerstva František Kotrba.