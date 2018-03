pohonné hmoty

2. 1. 2016 |Jaromír Marek |Zprávy ze světa

Už déle než čtvrt roku sužuje Nepál katastrofální nedostatek pohonných hmot. Benzín a nafta jsou teď prakticky k dostání jen na černém trhu, stejně tak jako plyn na vaření. Strategické suroviny přestaly do Nepálu proudit z Indie kvůli blokádě hranic. Benzínová krize žene Nepál do náruče Číny, která už před časem poslala do země první zásilku chybějících pohonných hmot.