23. 3. 2017 | ČTK |Zprávy z domova

Do katedrály svatého Víta na Pražském hradě se lidé mohou ve čtvrtek přijít poklonit zesnulému kardinálu Miloslavu Vlkovi. Minulou sobotu podlehl ve věku 84 let těžké nemoci. Jeho rakev bude v kapitulním chrámu vystavena od 17.00 do 21.00. V pátek bude podobná příležitost v nedalekém kostele svatého Benedikta na Hradčanech.