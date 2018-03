pohřešování

29. 7. 2015 | ČRo, Evelyna Kulíšková |Zprávy z domova

Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD) pojede do Libanonu, kde se pohřešuje pět Čechů. Zaorálek to potvrdil po dnešním zasedání krizového štábu. Přesný termín cesty by měl být jasný do konce týdne.