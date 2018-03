pojišťovna

24. 5. 2016 | ČRo, Tereza Chlubná |Zprávy z domova

Pondělní bouřky napáchaly škody za miliony korun. Vyplývá to z vyjádření oslovených pojišťoven. Na konečný účet za to, co kroupy, blesky a prudké deště způsobily, je však ještě brzy. Bouřky totiž na řadě míst škodily i dnes a podle meteorologů to tak může být až do pozdních večerních hodin.