3. 8. 2016 | ČTK |Zprávy ze světa

Policista z Washingtonu byl jako první člen policejního sboru v USA zatčen za ochotu pomáhat radikální organizaci Islámský stát (IS). Podle stanice ABC chtěl Nicholas Young usnadnit džihádistům komunikaci do zámoří. Obviněn byl v rámci federálního protiteroristického zákona z ochoty poskytnout materiální podporu IS. V případě odsouzení mu hrozí až 20 let vězení.