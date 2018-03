politický vězeň

13. 3. 2012 |Gabriela Hauptvogelová, mta |Historie

Co se u nás dělo v 50. letech minulého století, o co šlo v politických procesech a jaké byly osudy těch, kteří skončili na šibenici nebo ve vězení? Nejen tyto otázky si kladla skupinka deváťáků ze Základní školy Husova v Ústí nad Labem. Informace si museli sami vyhledávat. Hledali také pamětníky z Ústecka, aby mohli zachytit jejich příběh pro ostatní. A i když to pro ně nebylo jednoduché, nakonec se jim to podařilo.