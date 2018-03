28. 11. 2016 | mah |Zprávy ze světa

Smrt odborníka na radiaci, který pomáhal vyšetřovat otrávení bývalého ruského špióna Alexandera Litviněnka, byla sebevražda. Minulý týden to oznámili britští vyšetřovatelé. Doktor Matthew Puncher v květnu u sebe doma vykrvácel z několika bodných ran. Stalo se tak pět měsíců po jeho cestě do Ruska, píše server The Times.