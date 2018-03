Polsko a Ukrajina

8. 6. 2012 |Jan Pokorný, Alena Benešová, Jan Kaliba |Fotbal

Trenéři to nemají rádi, ale stává se poměrně často, že důležitými postavami fotbalového týmu jsou lékaři. V případě české reprezentace to během závěrečné přípravy na mistrovství Evropy rozhodně platilo. Nejprve lýtko Tomáše Rosického, potom stehno Milana Baroše, to byly fotbalovými fanoušky hodně sledované svaly před prvním zápasem Čechů na Euru.