12. 3. 2016 |Ľubomír Smatana, dab |Zprávy z domova

Až 200 korun by mohli platit lidé za vjezd autem do centra některých měst. Navrhuje to ministerstvo financí v zákonu o místních poplatcích. Ekologické mýto by mělo řidiče donutit, aby méně zatěžovali historická nebo lázeňská centra. Dosavadní maximální poplatek je stanovený na dvacet korun za den a využívají ho především právě lázeňská města. Zatím má však spíše symbolický význam, jako třeba v Mariánských Lázních.