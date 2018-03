3. 3. 2016 | ČTK, Ondřej Vaňura |Regiony

Krajský soud v Hradci Králové potrestal čtyři lidi obviněné z výroby a distribuce dětské pornografie. Hlavního organizátora Pavla Rohena poslal soud do věznice s ostrahou na 7 let, další dva obvinění dostali nepodmíněné tresty od 2 do 3 let. Čtvrtý byl odsouzen na dva roky vězení s tříletou podmínkou.