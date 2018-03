16. 1. 2015 |Petra Benešová |Zprávy z domova

Po 5 letech soudních tahanic a právních bojů by se Vázlerovi mohli do několika týdnů dočkat rekordního odškodnění. 20 milionů korun dostanou od pražské vinohradské nemocnice za to, že se jim vinou nezkušeného lékaře narodil těžce postižený syn. Peníze jsou ale teď to poslední, na co rodiče myslí. Malý Vojta loni v říjnu zemřel a není den, kdy by si na něj nevzpomněli.