22. 2. 2012 |Mária Pfeiferová, Simona Bartošová |Zprávy z domova

Velkou část péče o těhotné ženy by měly převzít porodní asistentky. Podle záměrů ministerstva zdravotnictví by měly v souvislosti s tím ženy méně navštěvovat lékaře. Ti by měli provádět jen odborná vyšetření. Upozornila na to Mladá fronta Dnes. Názory na tento krok se ale různí. Na tom, komu by se měla svěřit péče o budoucí matky, se neshodnou ani gynekologové.