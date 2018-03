23. 5. 2014 |Eliška Malínská |Zprávy z domova

Způsob, jakým volila partnerka ministra financí Andreje Babiše z hnutí ANO Monika, nebyl v pořádku. Vhodila totiž do volební urny lístek bez obálky. Předseda tamní volební komise Babišové řekl, že za to může on a smí volit ještě jednou. V pořádku pak nebylo ani to, že za plentu s ní napodruhé šel Babiš. Přítomnost dalšího voliče za plentou je podle mluvčího ministerstva vnitra Vladimíra Řepky porušením zákona.