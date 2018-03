23. 1. 2017 | ČTK |Fotbal

Fotbalisty Liberce by mohla během zimní přestávky opustit další opora. Po záložníkovi Janu Sýkorovi možná Slovan přijde také o kapitána Lukáše Pokorného, o kterého podle listu L'Équipe usiluje třináctý tým francouzské ligy Montpellier. Do klubu se ale vrací záložník Milan Kerbr, který se dohodl se Slovanem na smlouvě na rok a půl. Z Mladé Boleslavi přestoupil univerzál Ondřej Kúdela. ČTK to řekl tiskový mluvčí klubu Lukáš Váňa.