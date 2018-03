3. 3. 2017 |Eliška Malínská |Zprávy z domova

Poslanci poslali k dalšímu schvalování novelu, která by plošně zavedla občanské průkazy s elektronickým čipem. Vydávání takových dokladů by nově mohlo být zdarma, v současnosti stojí pět set korun. Zákon kritizuje třeba poslanec hnutí ANO Ivan Pilný. Podle něj nejsou žádné aplikace, kde by se dal čip použít.