17. 11. 2016 |Anna Kottová, Petr Jadrný |Zprávy z domova

Skupina šesti desítek poslanců chce vrátit do trestního zákoníku čin veřejného hanobení prezidenta republiky. Co si ale o novele myslí ostatní členové dolní komory Parlamentu? A podpořili by takový návrh? Všichni poslanci a poslankyně, kteří Zpravodajskému webu Českého rozhlasu odpověděli, by pro novelu trestního zákona nehlasovali. Pokud by se ale dokument skutečně dostal do Senátu, zákonodárci v horní komoře by ho zřejmě neschválili, míní znovuzvolený předseda Senátu Milan Štěch z ČSSD. Návrh se ale podle něj do horní komory ani nedostane.