14. 12. 2015 |Daniel Zach |Regiony

Do fronty na poště si v Jihlavě často musí stoupnout lidé, kteří by tam vůbec nemuseli být. Přicházejí si vyzvednout zásilky, které jim měly přijít domů, tzv. do ruky. Pošťák na ně ale nezazvonil, jen jim hodil do schránky lístek s upozorněním, že nebyli doma. Pro balík pak musejí na pobočku. To ale teď před Vánoci znamená počkat si třeba i desítky minut.