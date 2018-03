postižené děti

21. 1. 2015 |Jan Boček |Zprávy z domova

„Nejsem zastáncem názoru, že by děti, které jsou určitým způsobem handicapovány, měly být umisťovány do tříd s nehandicapovanými žáky, protože je to neštěstí pro oba," pronesl minulý týden prezident Zeman. Dodal, že postiženým doporučuje praktické - dříve zvláštní - školy. Zda jsou žáci smíšených tříd nešťastní, v datech nenajdeme. Ostatní parametry inkluzivního školství ale zmapovat můžeme.