4. 9. 2014 | kov, Iveta Záleská |Regiony

V průběhu září a října položí deratizační firma v Pardubicích tisíce jedovatých nástrah. Otrávené granule nasype do kanálů i do nor, které si potkani vyhloubili na veřejných prostranstvích. Za hubení těchto hlodavců, do něhož se velká města obvykle na podzim pouštějí, letos Pardubice utratí 120 tisíc korun.