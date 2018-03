7. 6. 2015 |Tomáš Jelen |Regiony

Víc než čtvrt milionem korun přispěli lidé do internetové sbírky na nákup základních potravin v ukrajinském Charkově. Za poslední rok do tohoto města uprchlo kvůli konfliktu na východě země nejméně 150 tisíc lidí, kterým chybí i základní potraviny. Výtěžek humanitární kampaně Chléb pro Charkov by měl vystačit na nákup potravin pro čtrnáct set uprchlíků. Sbírka dnes končí.