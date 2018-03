potravinová banka

22. 11. 2014 |Olga Štrejbarová, Ľubomír Smatana, Maňourová Anna |Zprávy z domova

Dva tisíce dobrovolníků se dnes objevují v supermarketech po celém Česku. Muži i ženy s výrazným označením se podílí na Národní potravinové sbírce. Přispět do ní může každý, kdo jde nakupovat. Stačí v jednom ze čtyř stovek obchodů přihodit do košíku trvanlivé potraviny, které pak hned za pokladnou odevzdá dobrovolníkům. Sbírka trvá až do 8 hodin večer.