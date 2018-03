povodně 2002

14. 8. 2012 |Petr Sehnoutka, Kristina Winklerová |Regiony

Ničivá povodeň vyřadila přesně před deseti lety z provozu více než dvě třetiny pražského metra a způsobila škodu za sedm miliard korun. Voda tehdy vystoupala o téměř dva metry výš, než se v povodňových plánech počítalo. Nikdo si také do té doby neuvědomil, co udělá tlak vody v místech, kudy zábranami v tunelech procházejí kabely. Pokud by ale teď do Prahy dorazila srovnatelná povodeň, do metra už by se voda dostat neměla.