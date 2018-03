povolební jednání

23. 11. 2013 |Jana Čermáková, Věra Masopustová, Michaela Vydrová |Zprávy z domova

Už příští týden by mohla začít vznikat koaliční smlouva. Plánuje to předseda ČSSD Bohuslav Sobotka. Bude to ale záležet na tom, jak dopadnou dnešní jednání mezi sociálními demokraty a hnutím ANO. Jejich zástupci se snaží shodnout na řešení dvou témat, která obě strany rozdělují - tedy daních a obsazení postu předsedy poslanecké sněmovny. ANO zatím odmítá zvyšovat daně lidem s nadprůměrným příjmem a o funkci šéfa sněmovny mají zájem obě strany.