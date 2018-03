20. 10. 2016 |Štěpán Macháček, Lukáš Matoška, mah |Zprávy ze světa

Rusko prodlouží přestávku v útocích na východní Aleppo. Podrobnosti ale zatím nejsou jasné. Podle Organizace spojených národů Moskva zastaví nálety až do neděle, a to vždy na 11 hodin. Ruské ministerstvo obrany ale naposledy informovalo o prodloužení klidu zbraní jen do pátečního večera. Přestávku v bojích dojednalo s režimem prezidenta Bašára Asada.