pozastavení

27. 2. 2008 |Bohumír Mazáč, Miroslav Panuška |Zprávy z domova

Z politické scény mizí strana Republikáni Miroslava Sládka. Tedy alespoň do doby, než předloží výroční finanční zprávy za předcházejících několik let. Pokud to neudělají do jednoho roku, budou rozpuštěni. Rozhodl o tom na návrh vlády Nejvyšší správní soud se sídlem v Brně. Povinnost dodávat zprávy o činnosti mají politické strany ze zákona. Zejména těm malým, jako jsou například právě Sládkovi republikáni, se to nelíbí.