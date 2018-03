New York| 20. 9. 2017 |ČTK |Zprávy ze světa

Vladimir Putin pozval Miloše Zemana na návštěvu do Soči. Český prezident to středu řekl českým novinářům na tiskové konferenci v New Yorku, kde se zúčastnil všeobecné rozpravy Valného shromáždění OSN.