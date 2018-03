pracovní tábor

9. 4. 2017 |Magdalena Slezáková |Zprávy ze světa

Severokorejský středoškolák z vlivné rodiny, který v záchvatu žárlivosti ubodal svého spolužáka a byl za to odsouzen do pracovního tábora, se ve vězení dlouho nezdržel. Jeho vysoce postavení příbuzní mu úplatky vydláždili cestu ven, což mezi obyvateli okresu vzbudilo pobouření, informoval s odvoláním na tamní zdroje zpravodajský server Daily NK. „Dokazuje to, že u nás jde zákon na ruku penězům a moci,“ popsal případ, který se odehrál na severu KLDR.