pracovníci

18. 8. 2016 |Jiří Hošek |Ekonomika

Ve Spojeném království už pracuje více než milion obyvatel zemí střední a východní Evropy, které vstoupily do Evropské unie v roce 2004. Vůbec poprvé to ukázaly statistické údaje. Právě nekontrolovatelný příliv Čechů nebo Poláků výrazně promluvil do nedávného unijního referenda.