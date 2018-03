Prague Open

28. 4. 2016 |Jaroslav Plašil, Radek Šamša |Tenis

Českým tenistkám se na turnaji v Praze daří a už teď je jisté, že se jedna z nich představí v sobotním finále. Úspěchy reprezentačních kamarádek i domácí atmosféra zaujaly také nejlepší hráčku posledních let Petru Kvitovou, která to má s účastí na podobných akcích coby členka elitní desítky složitější. Příští sezonu by ale chtěla ve Stromovce startovat, a jak potvrdila, pokud se nestane nic mimořádného, v areálu Sparty za rok nastoupí.