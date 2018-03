1. 7. 2016 | ČRo |Regiony

„Pokud to dobře dopadne, tak to bude benefit pro všechny,“ říká starosta Prahy 5 k nápadu postavit na vltavském nábřeží obří ruské kolo. Proti stavbě, kterou včera odsouhlasili radní městské části, je však opozice. Ta upozorňuje, že by stavba zasáhla do památkové zóny, tvrdí, že je místo nevhodné, a má také pochyby ohledně výběru firmy, která by měla kolo provozovat. Zpravodajský web Českého rozhlasu se pokusil shrnout hlavní argumenty, které v diskusi zaznívají.