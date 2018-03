praní peněz

21. 3. 2017 |David Koubek |Zprávy ze světa

Britské banky podle úterního vydání deníku The Guardian praly špinavé peníze z Ruska. A to ve velkých sumách, celkem to mělo být na české koruny nejméně 500 miliard. Peníze měli údajně prát lidé s vazbami na ruskou vládu i na někdejší tajnou službu KGB a na otázky vyšetřovatelů musejí odpovídat i známé britské banky.