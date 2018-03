14. 2. 2017 |Viktor Daněk |nepoužívat - Věda

Na některé roboty by se v budoucnu mohlo vztahovat pojištění podobné povinnému ručení. Navrhují to europoslanci ve zprávě s výzvou pro Evropskou komisi, kterou nyní projednávají. Platila by se z něj škoda, kterou způsobí roboti s umělou inteligencí.