4. 5. 2016 |Lenka Rezková |Regiony

Do šesti let by mohl být hotový Pražský okruh mezi Běchovicemi a dálnicí D1, stále ho ale brzdí posudky EIA. Řešením by podle některých mohlo být částečné zatunelování stavby. Plánovaný nový úsek okruhu v délce 12,5 kilometru by měl do velké míry ulevit obyvatelům pražského Spořilova a dalších pražských čtvrtí, které jsou zasaženy nadměrnou kamionovou dopravou.