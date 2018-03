29. 4. 2012 |Jitka Benešová , Matěj Skalický |Hudba

Skupina Pražský výběr oznámila reunion. To, co se zdálo být dlouhou dobu nemožné, se stalo skutečností. Šest let po rozpadu se členové jedné z nejslavnějších tuzemských kapel kvůli podzimní koncertové šňůře návratí na českou hudební scénu.