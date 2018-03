předčasné volby

6. 3. 2016 | mta, Mikuláš Klang |Zprávy z domova

Volby do Poslanecké sněmovny by podle ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka (ČSSD) měly být v řádném termínu. Šéf diplomacie dnes v České televizi odmítl slova vicepremiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. Ten pro deník Právo řekl, že v případě vleklých sporů v koalici by mohly být volby už v červnu 2017 místo na podzim.