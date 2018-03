21. 5. 2013 |Veronika Neprašová, Iva Havlíčková, kko |Regiony

Pět domů v ostravském ghettu Přednádraží se bude muset zbourat. Vlastníkovi domů Oldřichu Roztočilovi to nařídil stavební úřad ostravského městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Podle zástupců stavebního úřadu je pětice domů v havarijním stavu a hrozí, že se zřítí. Již loni nařídil úřad demolici jednoho z domů, ten ale zatím stále stojí. Demolici by měl majitel provést do 45 dnů od doručení rozhodnutí.