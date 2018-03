19. 12. 2015 |Simona Bartošová, Petra Hosenseidlová |Zprávy z domova

O Vánocích bude přes den až deset stupňů Celsia. Koncem roku by se mohlo mírně ochladit, větší mrazy ale meteorologové nečekají. Vyplývá to z jejich měsíčního výhledu. Pokud bude mrznout, tak v noci a jen v některé dny. Nejvíce srážek by mohlo spadnout v týdnu od 4. do 10. ledna.