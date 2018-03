preferenční hlasy

6. 9. 2012 |Lucie Husárová |Regiony

V Královéhradeckém kraji by ve volbách získala aktuálně nejvíce bodů ODS – 23 procent, podobně jako před čtyřmi lety. Do zastupitelstva Královehradeckého kraje by se aktuálně dostaly ještě ČSSD, TOP 09 a Starostové a KSČM. ČSSD by podpořilo 19,9 procenta voličů, což by podle průzkumu ppm factum pro Český rozhlas znamenalo ve srovnání s rokem 2008 ztrátu 12 procentních bodů.