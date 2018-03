28. 4. 2016 |Jitka Hanžlová |Ekonomika

Živnostníci a lidé, kteří si přivydělávají ke stálému zaměstnání, musí už v pondělí odevzdat přehled příjmů a výdajů správě sociálního zabezpečení a své zdravotní pojišťovně. Týká se to těch, kteří podávali daňové přiznání do 1. dubna 2016. Pozor by si měli dát nejen na správné datum.