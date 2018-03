přehled tisku

Praha| 8. 2. |Jakub Horáček |Zprávy z domova

V tisku se dočtete, že za sedm let bude Česko čistým plátcem do rozpočtu Evropské unie. Píše to E15. Podle Práva majitelé billboardů u dálnic přišli s novým trikem, jak se vyhnout jejich odstranění.