18. 11. 2016 |Jakub Marek, Jakub Knoll |Atletika

Dvojnásobná mistryně světa v běhu na 400 metrů překážek Zuzana Hejnová prochází obdobím změn. Po sezoně, která jí nevyšla podle představ, má od října nového trenéra a v zimě si chce vyzkoušet krátké sprinty. A pokud by jí pár měsíců pod vedením Němce Falka Balzera dostatečně zrychlilo, mohla by vyrazit na halové mistrovství Evropy do Bělehradu jako závodnice na 60 metrů překážek.