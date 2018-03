6. 9. 2016 |Luděk Hubáček |Ekonomika

Chcete si předělat auto na stlačený zemní plyn CNG? Pokud počkáte, časem by vám na to mohl přispět stát. Dotace na koupi ekologického auta začne letos vyplácet krajům a státní správě. A možná by se to v budoucnu mohlo týkat i přestaveb. Dotace na pořízení nového auta s alternativním pohonem začne Ministerstvo životního prostředí vyplácet už letos na podzim. A stát zvažuje i to, že by přispíval taky na přestavbu aut na stlačený zemní plyn CNG.