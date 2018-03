prezidentka

27. 12. 2015 |Filip Nerad |Historie

Madeleine Albrightovou a Henryho Kissingera nespojuje jen to, že byli ministry zahraničí Spojených států. Oba mají také za sebou minulost uprchlíků, kterým se podařilo prosadit v nové zemi a zapsat se do učebnic dějepisu. Podobný je i životní příběh bývalé lotyšské prezidentky Vairy Vikeové-Freibergové, úspěšné vědkyně za oceánem, která nakonec přivedla svou původní vlast do Evropské unie a NATO.